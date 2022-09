"J'ai passé beaucoup de temps la semaine dernière à essayer de nettoyer une image avec des programmes similaires et j'ai continué à avoir des traînées et des lignes bizarres. Je viens de modifier la même photo avec Cleanup.pictures et J'ai terminé en 30 secondes sans les bavures et les lignes ! »

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce que l'inpainting ? L'inpainting est une technique spéciale utilisée pour supprimer les objets indésirables des photos (suppression d'objets). Il peut être utilisé pour supprimer une personne indésirable. Auparavant, il fonctionnait avec un outil Clone comme l'inpaint, mais l'utilisation de l'intelligence artificielle donne de bien meilleurs résultats aujourd'hui.

Pourquoi Cleanup.pictures est-il meilleur que les autres outils d'inpainting ? Cleanup.picture est un outil d'édition avancé basé sur l'intelligence artificielle qui est bien meilleur que les autres outils de tampon de clonage. L'outil de clonage comme adobe photoshop, a besoin d'une référence d'arrière-plan, tandis que notre IA est capable de deviner ce qui se cache derrière le texte indésirable, les personnes indésirables, les objets inutiles en quelques clics.

Quelles résolutions d'image peuvent gérer cleanup.pictures ? Vous pouvez importer des images de n'importe quelle taille dans Cleanup.pictures. L'exportation sera limitée à 720 pixels pour la version gratuite. Il n'y a pas de limite de taille pour la version Pro. Nous améliorons continuellement la qualité des images exportées par Cleanup.pictures.

Combien coûte Cleanup.pictures ? Cleanup.Picture est gratuit, sauf si vous avez besoin d'une meilleure qualité et traitez des images haute résolution. Le prix est alors de 5 $ par mois ou 48 $ par an (4 $ par mois) pour le traitement d'images de toute taille. L'essai permet de tester gratuitement la qualité HD. Pour faciliter l'édition, vous pourrez zoomer sur une image.

Votre abonnement fonctionnera à la fois sur mobile et sur ordinateur.

Comment utiliser Cleanup images sur iOS ou Android ? Vous pouvez télécharger l'application iOS ClipDrop pour utiliser le nettoyage depuis votre mobile.

Sur Android, vous pouvez également visiter directement et utiliser le nettoyage.

De nombreux utilisateurs d'iOS et d'Android ajoutent simplement ce site Web à leur écran d'accueil, pour l'utiliser comme une application sur leur mobile.

Comment puis-je utiliser l'API inpainting ? L'API d'inpainting de Cleanup peut être utilisée dans n'importe quel environnement tel que Node.js, SwiftUI, Kotlin, etc.

Nous fournissons une documentation complète, une démonstration en direct et de nombreux exemples pour démarrer rapidement.

Comment supprimer des personnes d'une photo ? cleanup.pictures vous permet de supprimer gratuitement des personnes d'une photo en quelques secondes. Vous n'avez pas besoin de logiciels complexes comme Adobe Photoshop. Avec cleanup.pictures, vous pouvez obtenir des résultats professionnels en quelques clics.



pro : Choisissez un pinceau plus gros et n'hésitez pas à couvrir plus que la zone que vous souhaitez retoucher (notamment pour couvrir les ombres). Cela aidera l'algorithme à créer les meilleurs résultats.

Comment supprimer un objet indésirable d'une photo ? Utilisez Cleanup (un outil d'édition créatif gratuit) pour supprimer les objets, les personnes ou les défauts indésirables. L'algorithme d'IA reconstruira ce qui se trouvait derrière l'objet en un seul clic. Assurez-vous que les éléments indésirables sont couverts pour supprimer les objets. Vous pouvez supprimer des personnes ou supprimer du texte de la même manière.

Comment supprimer du texte ou des filigranes d'une image ? Vous pouvez supprimer du texte et des images en quelques secondes avec une précision impressionnante en utilisant cleanup.pictures. En ce qui concerne les objets ou les personnes, chargez simplement votre image dans l'outil et dessinez sur le texte ou le filigrane que vous souhaitez supprimer. Après quelques secondes, vous le verrez complètement disparu.

pro : pour obtenir les meilleurs résultats, assurez-vous de déborder et de dessiner une zone légèrement plus grande que ce que vous souhaitez réellement supprimer.

Important : Les filigranes indiquent généralement qu'une image est soumise à des droits d'auteur restrictifs. Ne supprimez les filigranes que sur les images pour lesquelles vous disposez d'une licence explicite.

Comment éliminer les imperfections ou les rides? Vous pouvez supprimer les imperfections ou les plis d'une photo à l'aide de la brosse CleanUp. Comme pour les autres choses à supprimer d'une photo, assurez-vous simplement de déborder le pinceau dessus.