Modifier l'éclairage d'une image après sa capture est possible grâce à notre intelligence artificielle. Vous pouvez utiliser un logiciel de retouche photo traditionnel comme adobe lightroom ou adobe photoshop pour éditer des fichiers bruts, mais ces éditeurs de photos sont des logiciels compliqués et réservé aux utilisateurs expérimentés. L'édition de photos en utilisant l'intéligence artificielle, vous aide à créer rapidement des images qui ont l'air éditées par des professionnels. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez notre article de blog